L'addio certo di Henrikh Mkhitaryan, nuovo calciatore dell’Inter e quello molto probabile di Nicolò Zaniolo, sempre più lontano dal progetto giallorosso, rappresentano un problema per Josè Mourinho, che chiede al mercato estivo i rinforzi per migliorare la sua Roma. Gli occhi della dirigenza capitolina sono rivolti principalmente alla Liga, campionato che lo Special One conosce molto bene. Nelle ultime ore ha preso sempre più corpo l’opzione Isco, giocatore svincolatosi il 30 giugno dal Real Madrid e offerto in giallorosso dagli esperti , a 1,75. Insieme a lui potrebbe arrivare alla corte del tecnico portoghese anche il suo connazionale Goncalo Guedes, alla ricerca di una squadra in lotta per le competizioni europee, con lo sbarco nella Capitale che paga 1,50 volte la posta. Un altro profilo seguito è quello di Ola Solbakken: il giocatore del Bodo/Glimt, affrontato quattro volte in stagione da Pellegrini e compagni, ha mostrato grande qualità negli scontri diretti e un suo acquisto entro la fine del calciomercato estivo è fissato a 2,50 volte la posta.