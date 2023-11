Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, si è espresso così in un'intervista in zona mista, pubblicata dal canale ufficiale del club, al termine della sconfitta esterna con lo Slavia Praga:



"Vittoria meritata, sconfitta meritata. Alcune volte una squadra merita di vincere anche se l'altra non meritava, ma questa volta senza alcun dubbio meritiamo la sconfitta. Dobbiamo ricaricare subito le energie, per questo motivo rimaniamo qua, viaggiamo solo domani per riposare al meglio per la prossima partita. Ma più che riposare ora dobbiamo pensare, dobbiamo fare un introspezione e capire perché le prestazioni individuali di tantissimi giocatori sono state orribili. Chiaramente la performance di una squadra è conseguenza dell'accumulazione di performance individuale, è impossibile vincere una partita quando così tanta gente ha giocato ad un livello bassissimo".