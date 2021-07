Con la vittoria per 5-2 nell'amichevole di Frosinone contro il Debrecen può considerarsi chiusa la fase 1 del precampionato della nuova Roma di Josè Mourinho. Oggi infatti i giallorossi inizieranno la seconda parte della loro preparazione partendo intorno alle 10 per il ritiro in Portogallo. La località scelta è Carvoeiro, città del comune di Lagoa, e il programma è già delineato: subito dopo l'arrivo in giornata allenamento pomeridiano, mentre domani è prevista una sessione mattutina in vista dell'amichevole di mercoledì contro il Porto. ​



RESORT DI LUSSO - La zona scelta da Mou si trova nella regione dell’Algarve. La parte più meridionale del Portogallo che corrisponde, nella sua totalità, all'omonima provincia antica e al distretto di Faro. La Roma alloggerà fino al 6 agosto in un resort a cinque stelle che si affaccia sul mare: il Tivoli Carvoeiro. Ha tutto quello che una struttura di lusso può offrire: sale meeting, Spa, ristorante, due piscine e una terrazza con vista sull’oceano. Dieci giorni che costeranno 400 mila euro (spostamenti esclusi). ​Le sedute tattiche ed atletiche si svolgeranno all'Estadio Municipal da Bela Vista a Parchal, che dista 9 km dalla sede dove soggiorneranno i giallorossi.