L'arrivo di José Mourinho sblocca la trattativa tra Roma e Arsenal per portare nella Capitale Granit Xhaka. Nelle prossime ore il club giallorosso, come riportato da La Gazzetta dello Sport, vuole trovare l'accordo definitivo per il centrocampista svizzero, ieri in tribuna durante la sfida con la Spagna a causa della squalifica. L'obiettivo dei giallorossi è quello di ridurre la distanza tra domanda e offerta nel giro di pochi giorni.