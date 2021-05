Nel corso della Bobo tv su Twitch, Lele Adani smorza l'entusiasmo dei tifosi romanisti e parla del possibile flop di Mourinho: "Il calcio italiano è cambiato rispetto a dieci anni fa, ci sono allenatori forti come Tuchel che in pochi mesi ha ribaltato il Chelsea. Non si vince soltanto con il grande nome, serve un progetto serio. Ok il colpo di teatro, ma per fare bene serve anche altro".