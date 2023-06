La notizia che in molti aspettavano è arrivata:La Roma ha concluso la sua stagione battendo lo Spezia in casa 2-1 grazie alle reti di Zalewski e Dybala. L'Olimpico ha regalato il solito spettacolo e a fine partita ha applaudito i giallorossi che hanno fatto il giro di campo. In mezzo al terreno di gioco è arrivato anche Mourinho che ha ricevuto una vera e propria ovazione da parte del pubblico.Felicità per i tifosi presenti che hanno sostenuto il portoghese anche prima dell'inizio del match con tantissimi striscioni.