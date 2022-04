Archiviata al momento la sconfitta col Bodo è testa al campionato e alla Salernitana. Mourinho, dopo le buone notizie riportate da Villa Stuart per quanto riguarda l'infortunio di Mancini, può continuare a sperare: Zaniolo e Veretout si sono allenati parzialmente in gruppo. Il francese è out dai 10 minuti giocati nel derby contro la Lazio mentre il 22 giallorosso era tornato dagli impegni con la Nazionale con un problema muscolare