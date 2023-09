José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto a Dazn prima della sfida con l'Empoli: "Non so a che punto siamo, ma so per certo che non siamo vicini al nostro potenziale. Questa squadra può crescere tanto. Tiago Pinto ha parlato del mio amore per Renato Sanches? Amore per Renato credo lo abbiamo tutti, almeno quelli che lo conoscono da tempo, da quando non aveva problemi. Anche il Portogallo lo aspetta, è un giocatore con un potenziale molto alto, che negli ultimi anni ha sofferto e deve crescere progressivamente. Oggi è prematuro giocare da titolare, ma questa mattina abbiamo avuto la certezza che Aouar non poteva entrare e speriamo bene per Renato. Lui ha bisogno della squadra e la squadra di lui. Smalling fuori? Quando ne manca uno, di centrali ne restano tre. Llorente giocherà nel centro dei tre e N’Dicka sta imparando a giocare con noi. Sta lavorando bene: oggi non è un test, ma un’opportunità di crescere con noi. Lukaku e Dybala? Sono due giocatori bravi. Con Paulo abbiamo sempre questo feeling per capire per quanto tempo lo abbiamo. Romelu si è presentato abbastanza bene per uno che non ha fatto un allenamento con il Chelsea. Ha fatto due partite con il Belgio e sta bene. Dybala è felice e quando è felice mi fa capire che sta bene".