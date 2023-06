“Domani si saprà”, ha confidato Dan Friedkin ai tifosi che gli chiedevano diLo ha fatto col sorriso il presidente della Roma. Che dovrebbe mettere al riparo da sorprese. Ancora più emblematico è il discorso del tecnico al centro del campo dopo la sconfitta ai rigori col. Una promessa che Mou manterrà. Prima però vanno chiariti alcuni punti sul futuro.Cosa c’è da chiarire allora? Tanto.In primis il mercato. Chi lo fa, come si fa. Nonostante i paletti Uefa Josè vuole poteri importanti visto il successo avuto con Matic e Dybala. Questo escluderebbeche infatti potrebbe partire. Ha richieste in Premier e prima della partita si è lasciato andare: “Io e Mourinho ancora insieme? Forse no, ma nel caso dipenderà da me. Quando andrò via diranno che ero scarso, ma la piazza l’ho capita”. Sembra un commiato. Mourinho invece vuole consolidare la leadership, ma non vuole più essere solo: “Come sempre solo io metto la faccia per parlare di questi fatti. Sono un pochino stanco, veramente. Io sono solo allenatore, ma alla fine sono più di questo".Da Ndicka a Tielemans passando per Firmino i parametri zero appetibili non sono pochi. Davanti Mou si aspetta il bomber che è mancato quest’anno. Uno allache non è certo di restare né all’Inter né al Chelsea. Da qui a domenica è previsto l’incontro chiarificatore.