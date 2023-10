Questa mattina, a Trigoria, gli uomini di Mourinho che hanno giocato ieri hanno svolto lavoro di scarico, mentre tutti gli altri hanno effettuato il tradizionale allenamento. Tra gli assenti ancora Smalling. Il centrale inglese era tornato in gruppo insieme ai compagni, ma non è stato neanche convocato per la sfida di Europa League. Sorrisi, invece, si sono visti per Azmoun e a sorpresa per Kumbulla. L'attaccante iraniano è recuperato per la gara di domenica, mentre il centrale albanese sta riprendendo lentamente a lavorare con il pallone e a ritrovare quella confidenza giusta per il rientro definitivo.