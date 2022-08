L'allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto in campionato contro la Salernitana: "In Europa dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, bisogna vincere l'Europa League; anche se c'è gente che spende 100/150 milioni di euro a stagione, hanno un potenziale economico non paragonabile. Il campionato scorso l'abbiamo chiuso al sesto posto, ma la rosa è migliorata: abbiamo perso Mkhitaryan e Veretout, però sono arrivati giocatori che hanno migliorato la squadra. Lo scudetto? Sarebbe potuto essere un obiettivo se avessimo vinto 18 titoli. Milan e Inter l'anno scorso avevano 25 e 23 punti in più di noi e sono migliorate, solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno di noi. Si parla di noi ma non delle altre squadre: la Lazio ha speso 39 milioni, sono candidati anche loro per lo scudetto?".