José, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la. “Complimenti alla Cremonese. Hanno fatto due grandi vittorie contro Napoli e Roma fuori casa. È una coppa strana che spesso pregiudica le squadre piccole ed è ancora più meritevole quello che abbiamo fatto. Paghiamo un primo tempo orribile. Nel secondo tempo un errore individuale fuori contesto hanno fatto il 2-0. Abbiamo avuto una buona reazione e abbiamo attaccato con tanta gente, ma dovevamo segnare prima. La nostra rosa fa fatica con le rotazioni e a giocare tre partite in un a settimana".“Il calcio è così. Succede con le squadre top, figuriamoci con le squadre non top. Dopo il Napoli ero orgoglioso anche nella sconfitta. Oggi non posso dire lo stesso. Il mio lavoro è che fra tre giorni giochiamo ancora e ridevo concentrare au quello”.“Quando prima della partita il dipartimento medico ti dice che certi giocatori sono in una zona di rischio e hai un’altra partita sabato con una rosa che non ti permette di aver infortunati ci pensi due volte. Magari andavamo in semifinale ma perdevamo Matic, Dybala e Abraham. Non capisco perché non potevo giocare domenica però in ogni caso è sempre la solita storia: se non cambio i giocatori si fanno male è un problema, se li cambio e perdiamo è un problema anche quello. Abbiamo giocato male e abbiamo pagato per i nostri errori, non voglio responsabilizzare i singoli”.Non parlo. La proprietà è stata chiara e io non farò nessun tipo di commento.