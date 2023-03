La Procura della Figc vuole vederci chiaro sullo scontro avvenuto tra José Mourinho e il quarto uomo Marco Serra all'inizio del secondo tempo di Cremonese-Roma, che ha portato all'espulsione del tecnico portoghese sanzionato poi con due turni di stop e una multa da 10mila euro. Aperta un'indagine sulla vicenda e presto via alle audizioni, come confermano fonti della Procura all'ANSA: "La Procura Federale, a seguito delle dichiarazioni ai media di Josè Mourinho, ha aperto un'inchiesta sull'episodio che ha portato all'espulsione dell'allenatore della Roma nel corso della gara di ieri con la Cremonese. A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso ed il quarto ufficiale della gara Marco Serra".



ECCO QUANDO - Ma quando sarà ascoltato Mourinho? Secondo quanto raccontato da Sky Sport, tra mercoledì e giovedì lo Special One sarà raggiunto a Trigoria da un procuratore federale per avere una testimonianza sullo scontro con il quarto uomo Marco Serra.