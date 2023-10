José Mourinho sconterà contro il Servette la seconda giornata delle quattro di squalifica per gli insulti rivolti all’arbitro Taylor. Questa sera il tecnico portoghese segue la partita dalla tribuna stampa. Una prima volta per il tecnico giallorosso da quando è alla Roma, visto che nei precedenti in cui era squalificato aveva sempre preferito isolarsi. A fianco di Mourinho alcuni suoi assistenti.