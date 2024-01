Roma, Mourinho: 'Sempre onesto con i Friedkin, non credo che parlino alle mie spalle con un altro allenatore'

José Mourinho lancia un messaggio alla proprietà della Roma sul proprio futuro. L'allenatore portoghese dei giallorossi ha dichiarato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta per 2-1 sulla Cremonese in Coppa Italia: "Per me sono importantissime l'onesta e la reciprocità. Io mi fido al 100% e non ho alcun motivo per pensare che la famiglia Friedkin non sia onesta come lo sono io. Questo non significa che vogliano tenermi, ma non penso sia vero che parlino con un altro allenatore alle mie spalle e non credo a tutti i nomi che escono".



SU NETFLIX - "Giovedì esce un documentario gigante su di me, racconterò delle cose che nessuno sa e capirete che sono un pazzo totale. Non avevo ancora firmato con la Roma, ma avevo già dato la mia parola e così ho detto no a un altro club che mi aveva chiesto di non rispettare l'impegno preso con i giallorossi. Tutti mi diranno che sono stato uno stupido. Quando mi sono arrivate le offerte del Portogallo e dall'Arabia Saudita, il primo a saperlo è stato il mio presidente".