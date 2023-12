La Roma si prepara a scendere in campo contro il Bologna, senza Lukaku e Dybala. Queste le parole di José Mourinho a Dazn nel prepartita:



SENZA LUKAKU E DYBALA - "La Roma arriva senza i 2 giocatori più importanti. Pero arriviamo bene con una buona mentalità. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare. Certo loro sono 2 giocatori importanti, ma dobbiamo andare avanti e fidarci della gente che gioca. Una porta che si chiude è una finestra che si apre. C'è gente che lavora molto bene durante la settimana".



I GIOVANI - "I bambini sono sempre un punto interrogativo, ma se sono con noi è perché ci fidiamo di loro. Cherubini, Costa, sono tutti di qualità. A me piace sempre aiutare la Primavera, aiutarli a vincere. Ma se sono qua è perché se lo meritano".



BOLOGNA - "Bella squadra, con tanti giocatori bravi. Hanno fatto molto bene il mercato. Sarà una partita difficile per noi e difficile per loro."