Giorno di vigilia in casa Roma. Domani i giallorossi debuttano in Europa League sul campo dello Sheriff Tiraspol in Moldavia. Per l'occasione Mourinho dovrà ancora fare a meno di Smalling e Pellegrini. Il difensore inglese e il centrocampista italiano, assenti già nell'ultima partita di campionato vinta 7-0 domenica sera allo Stadio Olimpico contro l'Empoli ultimo in classifica, oggi non hanno partecipato alla seduta di rifinitura a Trigoria.