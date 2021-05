Il centrocampo, si sa, è uno dei reparti su cui Mourinho pone le basi dei suoi successi. Il portoghese chiede maggiore qualità e cattiveria alla mediana romanista che valuta il futuro di Veretout e Diawara e si tiene stretta Darboe e Cristante. L'investimento maggiore del mercato dei Friedkin quindi potrebbe avvenire in quella zona, ma c'è un'occasione a zero che Mourinho non vorrebbe lasciarsi sfuggire. Si tratta di Georgino Wijnaldum.



DETTAGLI - Centrocampista del Liverpool e della nazionale olandese, piaceva anni fa a Walter Sabatini che provò a portarlo a Trigoria. Il centrocampista ex Psv scelse il Liverpool con cui ha vinto di tutto e di più. Oggi ha trentuno anni da compiere a novembre e il contratto in immediata scadenza. Gli occhi delle big sono sul suo cartellino da tempo, soprattutto quelli di Barcellona e Inter. La spinta di Mourinho e un ricco ingaggio (triennale da almeno 4.5 milioni più bonus) potrebbero fare la differenza. Affare difficile, ma non impossibile. Il nome in pole per caratteristiche e possibilità d’acquisto resta quello di Renato Sanches del Lille.