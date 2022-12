Il salto di qualità tanto atteso da Josè Mourinho dopo la vittoria della scorsa Conference League non è ancora arrivato. La Roma, attualmente sesta in classifica in Serie A, è lontana 15 punti dalla vetta e quattro dalla zona Champions, pagando soprattutto un finale di 2022 sottotono. Per lo Special One i problemi maggiori arrivano dal centrocampo, anche a causa del grave infortunio di Georgino Wjinaldum. Proprio per questo il tecnico portoghese sta pensando a uno dei suoi pupilli, il centrocampista del Real Madrid Luka Modric, voluto fortemente proprio da Mou ai tempi in cui allenava i Blancos. Una trattativa non facile per un giocatore che, a dispetto dell’età, è ancora tra i migliori interpreti del ruolo come dimostrato nell’ultimo mese in Qatar. Per gli esperti riporta Agipronews, l’approdo del croato nella capitale vale 9 volte la posta, un acquisto che seppur a stagione in corso rialzerebbe le quotazioni dei giallorossi quantomeno per un posto tra le prime quattro facendo sognare i tifosi.