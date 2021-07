José Mourinho, allenatore della Roma, parla al Correio da Manha della sua nuova avventura in giallorosso :"È un club gigante con tifosi incredibili e assetati di qualcosa, perché a loro non è successo niente di buono negli ultimi 20. Secondo i nuovi proprietari, è stato necessario un lavoro approfondito per organizzare il club. Il primo assunto è stato un direttore generale Tiago Pinto e il secondo un allenatore con grande esperienza a certi livelli. Non pensiamo a vincere subito, ma è un lavoro che coinvolge passione perché è una città speciale, con un club che non è stato speciale nel senso di avere qualcosa da festeggiare".