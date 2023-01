“Il punto è che sta giocando e giocando molto bene, dimostrando di essere concentrato nella Roma e nella sua professionalità". Parola di Special One. Cosìha parlato, in conferenza stampa, del futuro di, roccia della difesa giallorossa in scadenza di contratto.Il tecnico della Roma ha commentato la situazione in continua evoluzione relativa al contratto in scadenza del giocatore inglese: "Tutto è aperto, non ho mai parlato con lui di questo perché penso sia una situazione personale.Penso che sia più di qua che di là. Devono arrivare a un accordo: la Roma perché ha bisogno di Chris e Chris perché non vedo per lui un posto più felice per la sua capacità di giocare.Lalo spera e ci crede. Nelle scorse settimane gli agenti disono stati a Trigoria, per incontrare il gme discutere dell'eventuale rinnovo. Nel suo contratto è prevista un'opzione unilaterale con cui il centrale può rinnovare per un altro anno, ma oggi l'ex United non sembrerebbe disposto ad attivarla e chiede un prolungamento biennale. Anche perché, con la possibilità di liberarsi a zero a fine stagione, le offerte non mancherebbero. In Serie A, mentre laSmalling ragiona sulla sua permanenza in Italia.