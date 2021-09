Vina è ancora out, Spinazzola sarà ai box fino al 2022. L'alternativa per Mourinho a sinistra è sempre Calafiori. Lo Special One però in conferenza non è stato tenero con il giovane assistito da Raiola: " Calafiori è valido, ma ha 19 anni e pochissime partite di Serie A. È valido per noi. Se fai la stessa domanda alle quattro o cinque squadre più forti in Serie A, magari il loro allenatore può dirti "non è valido". Hanno due giocatori esperti per ogni posizione e magari la risposta può essere no. Per noi lo è, sì. Secondo me ha fatto una partita timida, ma equilibrata. È vero che abbiamo avuto problemi difensivi, dai terzini mi aspetto sempre un po' di più. Serve più fiducia nel giocare. La direzione è quella, ha 19 anni, qualità e poca esperienza. Gli serve tempo per giocare con più maturità".