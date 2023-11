José Mourinho, allenatore della Roma, nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata al TG1, si è soffermato anche sulla relazione tra la società giallorossa e Francesco Totti, ex attaccante e uomo-simbolo dei capitolini in aria di un possibile ritorno nelle vesti di dirigente: "Totti è un numero uno nella storia della Roma. Collaborarci? Capisco la domanda, ma devo rispondere in un modo difensivo. Siccome ho la fama di esserlo anche se le mie squadre segnano tanti gol, faccio così: è una cosa tra Francesco e la società".