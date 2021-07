Mourinho stima Florenzi e nei giorni scorsi lo ha chiamato al telefono. In ogni caso, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il suo futuro è segnato: non rientra nei piani del club giallorosso, al lavoro per trovargli una nuova sistemazione dopo il mancato riscatto da parte del PSG. Il nazionale italiano è sotto contratto fino a giugno 2023 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti all'anno più un altro milione di bonus. Dopo le vacanze post Europeo, Florenzi dovrebbe riprendere il lavoro il 2 agosto (dopo aver fatto i soliti tamponi), ma non raggiungerà la squadra in Portogallo.



Intanto la Roma prende l'attaccante ubzeko Shomurodov dal Genoa in prestito con diritto (che si trasformerebbe in obbligo dopo un certo numero di presenze) di riscatto a 18 milioni più forse una percentuale (20%?) sulla futura rivendita. Inoltre alla Roma sembra interessare Gabriele Cagia, 17 anni, difensore centrale, mentre il Genoa (come tanti) ha messo gli occhi sui baby Zalewski e Ciervo.