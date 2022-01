Jose Mourinho, allenatore della Roma, parla prima della partita con il Cagliari: "Cinquemila persone in uno stadio come l’Olimpico vuol dire che è vuoto. Mi dispiace per la squadra, ma anche per la gente che voleva venire e invece deve restare a casa. Cercheremo di fare qualcosa di più per i nostri tifosi che sono innamorati della Roma".