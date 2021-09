Il tecnico dellaJoséè intervenuto al termine del match perso contro il Verona ai microfoni di DAZN: ​"Sono sempre preoccupato prima delle partite, vivo così le partite. Sono concentrato, è un mio modo di essere. Sapevo che loro avevano delle qualità e che fosse difficile giocarci contro. Con un cambio di allenatore di solito si ha una reazione a livello mentale e loro l'hanno avuta. Tudor fa un calcio molto simile a quello dell'Hellas dello scorso anno, non è difficile per lui adattarsi. Noi ci siamo sforzati, non ho nulla da dire sull'atteggiamento. I miei sono intoccabili, hanno provato a fare risultato. Ma non ci siamo adattati bene al loro modo di giocare, perdendo tanti duelli individuali. L'Hellas ha avuto più intensità. Ora ho bisogno di qualche ora davanti ai video per cercare di capire meglio"."Non ci hanno preso di sorpresa, ma qualche volta abbiamo interpretato male le situazioni di gioco. Zaniolo doveva abbassarsi vicino a Karsdorp e non pressare. La mia sensazione è che c'è stata qualche difficoltà nel giocare. Abbiamo esagerato anche nelle palle lunghe. Sapevamo che loro erano bravi in queste palle dirette, ma al nostro gioco è mancato un po' di qualità"."La reazione dell'Hellas era ovvia, la partita era aperta. Non è stata una sorpresa per noi. Dobbiamo gestire meglio questi momenti di difficoltà. E' impossibile avere sempre il controllo, anche quando sei dominatore. Abbiamo visto tante situazioni di uno contro uno davanti, se vinci questi duelli puoi far male all'avversario. Ma dobbiamo avere più gioco. Veretout limitatissimo con il giallo, ha avuto un po' di paura nei duelli. Ma per capire i dettagli ho bisogno di analizzare tutto in tv".