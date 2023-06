"Voglio restare, ma merito di più". Fanno rumore le parole di José Mourinho, pronunciate nel silenzio di Budapest dopo la finale persa dalla sua Roma. Il futuro dello Special One nella capitale, dopo la sconfitta ai rigori per mano del Siviglia, è sempre più in dubbio. Così inizia la caccia al nome che potrebbe sedere sulla panchina giallorossa dalla prossima stagione. Tra i più caldi, c'è quello di Gian Piero Gasperini: un suo approdo alla Roma paga 3 volte la posta su Snai, ma attenzione ad Antonio Conte, il cui arrivo è fissato a quota 6. Ruben Amorim, giovane tecnico dello Sporting Lisbona e portoghese come Mourinho, è visto a 10. In pole c'è però ancora l'attuale mister della Roma, la cui permanenza è data a 2.