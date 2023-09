Intervenuto in conferenza stampa prima della gara con l'Empoli, José Mourinho, tecnico della Roma ha parlato delle scelte che farà in vista della gara con i toscani: "Dobbiamo gestire bene la gara, prenderci dei rischi. Saranno tutti convocati. Romelu quando è arrivato qui prima del Milan non era in una condizione terribile, è stato molto attento alla sua forma. Renato, Paredes sono arrivati in una condizione peggiore di lui, Azmoun ancora peggio. Romelu con queste due partite in Nazionale è tornato molto bene. Domani sarà titolare.Dybala giocherà, anche se non sarà facile per lui giocare 90 minuti. Lui però sta bene. Giocheranno Dybala e Lukaku dall’inizio”.



SU TOTTI DIRIGENTE: “Io sono l’allenatore. Non sono nessuno per parlare con un mito del romanismo e dirgli di venire in società. Con lui paro di cose futili. Questo è il mio rapporto con Francesco nel rispetto della società. Io non ho vita sociale a Roma. Totti è nella Roma e mai ne uscirà”.