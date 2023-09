Josè Mourinho, tecnico della Roma, aveva chiesto un quinto centrale che la società non ha potuto prendere dopo l’acquisto di Lukaku anche per problemi di lista Uefa vista la regola del transfer balance da rispettare. Per questo Pinto e Mourinho hanno poi deciso di tenere Karsdorp nonostante a destra fossero tre perché Celik all’occorrenza potrà fare il braccetto nei tre di difesa.