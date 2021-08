Intervistato da Dazn al termine della partita vinta per 4-0 contro la Salernitana, l'allenatore della Roma, José Mourinho ha commentato così la gara, dando anche degli indizi per questi ultimi giorni di mercato."Cos'ho detto ai ragazzi? Che era impossibile non vincere. Dal primo minuto sono stato tranquillo. La squadra ha giocato davvero bene. Ho detto loro che contro la Fiorentina in vantaggio ero preoccupato, mentre oggi sul pari ero tranquillo. Abbiamo dominato. Magari qualcuno può dire che non abbiamo creato niente, ma non abbiamo concesso nulla, abbiamo lavorato benissimo. Abbiamo controllato tutto e con la palla abbiamo fatto quello che dovevamo. Sono contento che Lorenzo (Pellegrini ndr.) creda che io abbia trasmesso questa tranquillità"“Sono arrivato felice alla Roma, ero felice di tornare in Italia e in una squadra con veri tifosi e gente che è passionale. In Italia la gente è speciale con i suoi club, ero sempre felice di tornare. Avevo bisogno di tornare a sentire questo tipo di sensazione.Non voglio troppo tempo e tranquillità, andrei contro la mia natura, non è tempo per finire settimo/ottavo, voglio accelerare il processo di crescita""Stiamo costruendo un bel gruppo, non dico che vorrei avere più qualità, ma più esperienza. Ho bisogno di una rosa e di una squadra che sta in campo, ci sono rose più ricche della nostra ma sto lavorando bene. Quando giocheremo contro squadre più importanti lo faremo per vincere, poi magari perdiamo però non voglio trasformare la mentalità della squadra perché giochiamo contro un’altra squadra”."La squadra sta bene e Cristante sta bene. E' difficile avere giocatori che stanno bene con una squadra che non sta bene e viceversa. Cristante è il tipo di giocatore che mi piace per dare equilibrio. Oggi ha giocato un po'più arretrato perchè la Salernitana fa costruzione larga e per noi era importante che giocasse lì".“I giocatori sono più importanti di noi, senza giocatori è difficile. Sono molto contento di tornare e trovare una nuova generazione di allenatori, però siamo tanti della mia generazione, è tornato Allegri, è tornato Sarri e per noi è bello, anche per la nuova generazione che ha delle idee positive. Sono più importanti i giocatori”.