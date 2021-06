Secondo La Gazzetta dello Sport, José Mourinho è rimasto colpito dal giovanissimo talento dell'Arsenal e della Nazionale inglese Bukayo Saka, ma i Gunners per il classe 2001 chiedono almeno 50 milioni. Una cifra importante per un ragazzo così giovane, che però può coprire tutti i ruoli dell'attacco. I 50 milioni chiesti dall'Arsenal sono uno scoglio importante, ma potrebbe esserci anche la possibilità di trovare un'intesa più facilmente per una trattativa che porti in giallorosso anche il centrocampista svizzero Granit Xhaka.