La Roma potrebbe pescare in Inghilterra per rinforzare la propria rosa. Stando a quanto scritto da Il Messaggero, l'ultimo obiettivo per l'attacco è Lucas Moura, 28enne attaccante del Tottenham che José Mourinho conosce bene, con stipendio attualmente fissato a 5,5 milioni di euro per il brasiliano. Grazie al Decreto Crescita, l'operazione diventa fattibile perché per i giallorossi risparmierebbero sul suo ingaggio al lordo. Però la valutazione fatta dal Tottenham non è bassa: si parla di 25 milioni di euro.