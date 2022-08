Dopo aver rinforzato il centrocampo con Matic e l'attacco con Dybala, la Roma va a caccia di un colpo anche in difesa per completare una squadra che ha voglia di stupire. Tra i nomi più caldi per rinforzare il reparto arretrato c'è quello di Dan-Axel Zagadou, negli ultimi cinque anni al Borussia Dortmund e ora libero di scegliere il proprio futuro dopo il mancato rinnovo con il club tedesco. Un'occasione ghiottissima per la Roma con i betting analyst che danno vicino l'approdo del difensore nella Capitale, in quota 1,70.