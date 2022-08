, allenatore della, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra per 1-0 contro la Cremonese: "Complimenti a loro. Nei primi 20-25 minuti abbiamo avuto tante opportunità. Dopo abbiamo trovato una vera squadra, ha un allenatore di qualità. Un team molto bene organizzato con un suo stile e gioco difensivo. Complimenti anche all’arbitro è andato bene. Noi insufficienti a chiudere nel primo tempo. Se non si segna è dura. Si sentiva la tristezza dopo aver perso anche Zaniolo. Quando non si segna c’è un po’ di paura e pressione. Alla fine negli ultimi 10-15 minuti i loro cambi hanno messo la partita in difficoltà".Il portoghese prosegue: "Radu ha parato in modo fantastico. Dopo 20 minuti il campo era un campo di patate. Abbiamo cambiato Nicolò per El Shaarawy troppo presto, solitamente lo facciamo più tardi. A fine partita abbiamo finito con la squadra in difficoltà fisica ma bene, la squadra difende bene e con concentrazione. Abbiamo due partite finite 1-0, mi preoccupa? No, perchè Tammy, Paulo e Nicolò segneranno. Zaniolo sarà fuori per un po'”.In conferenza stampa,: "Il mercato come cambia ora?, mi servono tutti e due per essere equilibrati. La pensiamo allo stesso modo con la proprietà e la dirigenza, cercheranno di fare quello che sarà possibile. Sono stati loro a dirmi che c’era bisogno di altro dopo l’infortunio di Wijnaldum, e questo mi piace, mi fa sentire un senso di empatia".