Se nella Milano rossonera, nelle due settimane post derby, si è parlato della forte discussione Kessie-Biglia, sfociata quasi in rissa; nella Roma giallorossa a tener banco è stato lo scontro, lontano dalle telecamere, protetto dalle mura dello spogliatoio, tra Dzeko ed El Shaarawy. E ieri, a Trigoria, è arrivato l'ultimo atto della querelle.



'HO SBAGLIATO' - Come scrive il Corriere dello Sport, il bosniaco ieri ha chiesto scusa davanti a tutti, a tre giorni dalla partita con il Napoli, stringendo la mano al Faraone: "Ho sbagliato! Ora stiamo tutti uniti, possiamo ancora risalire la classifica". In dubbio per un problema fisico, all'ex Manchester City è stata data una multa, mentre a El Shaarawy no.



MERCATO - Se ora si cercherà di arrivare compatti fino al termine della stagione, in estate le strade si divideranno. L'Inter è vigile su Dzeko, così come il West Ham, che ha presentato un'offerta da 10 milioni di euro. La Roma chiede almeno il doppio.