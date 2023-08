Per scelte e necessità,non ci sarà per tutta la prima parte dell’annata,ha perso terreno nelle gerarchie e, complici gli impegni europei,dovrà essere centellinato. InsommaPinto ha avuto tante idee estive ma finora non è riuscito a concretizzarle ma, quando manca sempre meno all’inizio della Serie A, ci sono due profili che si stanno facendo spazio.- Il primo, l’ultimo in ordine cronologico, è quello di Luis. Il colombiano è in uscitae rappresenta una pista percorribile dai giallorossi. Esperto – è un classe 1991 – e habitué del nostro calcio, Muriel rappresenta l’usato sicuro, un attaccante pronto all’uso, quello che fa al caso di. E in più si tratterebbe diSecondo Sportitalia, l’ex Lecce, Samp, Udinese e Fiorentina sarebbe stato offerto a Tiago Pinto che si è preso del tempo per valutarne l’acquisto. Già un anno fa il colombiano era uno dei nomi che ronzava intorno alla Roma, cui erano stati proposti degli scambi poi naufragati. Muriel guadagna 1,8 milioni all'Atalanta e ha un contratto in scadenza nel 2024. Ormai 32enne, i nerazzurri potrebbero farlo partire visto l'ingolfamento del reparto offensivo: partito Hojlund, in attacco Gasp dispone a ora di Touré, Lookman, Cambiaghi, Zapata e - a breve sarà ufficiale - Scamacca.L’arrivo di Muriel non precluderebbe però quello di un’altra punta, il vero obiettivo di quest’estate:. I capitolini hanno offerto(tra parte fissa e bonus) ai brasiliani che stanno valutando la proposta e risponderanno nei prossimi giorni. La Roma però ha fretta e spinge per portare in Italia uno che in Italia potrebbe esplodere, oltre a un altro che in Serie A ha sfondato quota 100 gol.