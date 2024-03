Roma, Nainggolan: 'Se fossi Lukaku rimarrei, deve ancora raccontare l'addio all'Inter'

Lasi prepara a un filotto di gare impegnative, che inizieranno con la trasferta di Lecce, per poi passare dal derby con la Lazio e l'andata dei quarti di Europa League contro il Milan. Un finale di stagione in cui per Daniele De Rossi avrà bisogno del suo bomber. A parlare proprio di Lukaku è stato un suo connazionale, che come lui ha vestito le maglie di Inter e Roma, ovvero. Il Ninja, in particolare, si è espresso a proposito del futuro di Big Rom. Queste le sue parole a Vox to Box:"Per come sono fatto io, per l’opportunità che mi ha dato la Roma, rimarrei un altro anno. La Roma ha preso Lukaku l’ultimo giorno di mercato, con un contratto pesante, una squadra già fatta. Senza di lei sarebbe rimasto al Chelsea a non giocare. Io un riconoscimento verso la Roma lo farei".

"Lui è un personaggio diverso, dovrà ancora raccontare la sua storia dell’addio all’Inter. Lo sento spesso, ma non parliamo di calcio. Non so cosa farà, ma al posto suo un riconoscimento alla Roma lo darei".