Roma, Nandez a parametro zero fa gola a De Rossi. I due hanno (quasi) giocato insieme

Nella Roma a impatto green di Ghisolfi ci sarà spazio per giovani e giocatori di prospettiva. Ma l'indicazione di De Rossi è chiara: non conta l'età, conta la fame. Così al tecnico giallorosso non dispiacerebbe avere anche elementi di esperienza magari già maturata in serie A. Per questo viene considerata la possibilità di arrivare ache lascerà il Cagliari a parametro zero tra poche settimane dopo aver contribuito alla salvezza dei sardi. Il centrocampista rappresenterebbe una soluzione in diverse parti del campo e. Nandez ha

L'uruguyano ha già avuto modo di conoscere De Rossi ed è stato accostato ai giallorossi due anni fa.Così il León rossoblù il giorno della sua presentazione da nuovo acquisto del Cagliari nell’agosto del 2019. Mentre Nández salutava i suoi nuovi tifosi, dall’altra parte del mondo De Rossi infatti vestiva la maglia del club di Buenos Aires.

Quest'anno Nandez ha dimostrato di avere maggiore continuità anche dal punto di vista fisico come dimostranoIntanto giovedì saluterà con emozioni i tifosi del Cagliari che prepareranno per lui un commiato particolare. In questi anni, infatti, Nandez è entrato nel cuore della Sardegna grazie proprio a quella fame che pretende De Rossi dai suoi nuovi giocatori. In rosa andrebbe a prendere il posto di Renato Sanches di ritorno al Psg, ma non sarebbe comunque l'unico arrivo di un reparto che dovrebbe perdere anche Aouar.