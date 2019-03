Roma-Napoli 1-4 (1-1 primo tempo)



Marcatori: 2′ Milik, 45+2′ Perotti, 4'st Mertens, 9'st Verdi, 36'st Ounas

Assist: 2' Verdi, 4'st Mertens, 9'st Ruiz



Ammoniti: 14′ Schick, 18′ Maksimovic, 37′ Manolas, 38′ Dzeko, 43′ Milik, 21'st Kolarov



Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, De Rossi (37'st Kluivert); Schick (17'st Zaniolo), Cristante, Perotti (37'st Under); Dzeko.

All: Claudio Ranieri.



Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj (23'st Malcuit), Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, F. Ruiz, Verdi (37'st Younes); Milik, Mertens (14'st′ Ounas).

All: Carlo Ancelotti.



Arbitro: Calvarese