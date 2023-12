Rispondere alla Fiorentina e provare a strappare punti al Milan, fermato sul pareggio dalla Salernitana. Roma e Napoli si affrontano questa sera, in un Olimpico che presenta l’ennesimo sold out dell’era Mourinho, in una sfida delicatissima. Un solo punto per i giallorossi nelle ultime due di Serie A, una vittoria soffertissima con il Cagliari dopo due sconfitte con Inter e Juventus per i campioni d’Italia. Momento non semplice per entrambe con la Roma favorita, secondo gli esperti, a 2,70 rispetto al 2,90 del Napoli mentre il pareggio è offerto a 3,00. Capitolini contro un vero e proprio tabù: un solo successo negli ultimi 10 confronti diretti, in campionato, contro i partenopei. Under, a 1,72, che si fa preferire all’Over, in quota a 2,00, tanto che il risultato esatto di 1-0 è dato a 9,00 per i padroni di casa mentre si sale leggermente a 9,50 per gli azzurri. L’intensità l’ha sempre fatta da padrona tra le due squadre, in campo e in panchina: un rigore è in quota a 2,85, mentre una ammonizione per Mourinho o Mazzarri si gioca a 3,50. Le torri difensive avranno il loro bel da fare visto che un gol di testa è offerto a 2,75 mentre attenzione all’ennesimo palo o traversa colpiti, ipotesi a 2,10, visto che Roma e Napoli sono sempre ai vertici di questa speciale classifica. La sfida dell’Olimpico però è anche l’incrocio tra due bomber di razza, Romelu Lukaku e Victor Osimhen. Big Rom, 4 gol in 6 incroci con il Napoli, vuole far esplodere di gioia l’Olimpico e vederlo come primo marcatore si gioca a 6,25. Il numero 9 azzurro ha colpito la Roma in entrambe le sfide dello scorso anno e punta a ripetersi, impresa in quota a 2,50. Stephan El Shaarawy, a 4,50, e Giovanni Simeone, a 4,00, proveranno ad aiutare i rispettivi compagni di reparto. La giornata di campionato presenta un altro big match come Bologna-Atalanta. I rossoblù, grandissima rivelazione dell’anno, non vogliono smettere di sognare e puntano decisi a riprendersi il quarto posto con la Dea che vuole continuare la sua rincorsa all’Europa che conta. Gli esperti Sisal ritengono sarà una gara sul filo dell’equilibrio visto che la vittoria di una delle due è offerta a 2,80 mentre il pareggio si gioca a 3,00. La Combo Goal + Over 2,5, a 2,25, è probabile per due delle regine del calcio offensivo così come un gol dalla panchina, ipotesi data a 2,50. Joshua Zirkzee è l’uomo del momento tanto che una gara con gol e assist contro l’Atalanta pagherebbe 18 volte la posta. Sul versante opposto Gasp confida nella vena dell’eterno Luis Muriel: la settima rete stagionale del colombiano si gioca a 3,75.