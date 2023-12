Il match di punta della 17esima giornata di Serie A sarà Roma-Napoli, sfida che mette a confronto due squadre determinate a riprendersi il quarto posto in classifica e soprattutto a risollevarsi dopo gli ultimi risultati. I campani vengono dal ko per 4-0 in Coppa Italia contro il Frosinone, i capitolini nella trasferta di campionato contro il Bologna hanno perso e palesato come le prestazioni della squadra siano influenzate in maniera troppo determinante dall’assenza di alcuni leader. Sabato 23 dicembre alle 20:45 Mourinho e Mazzarri si giocano molto e le quote sulla lavagna scommesse della vigilia annunciano una gara molto equilibrata, con un leggero vantaggio nei pronostici a favore dei campioni d’Italia. Il fattore Olimpico finora è stato decisivo per i giallorossi, ma strappare i tre punti non sarà facile visto che il segno 1 è proposto a 3.05, la stessa quota proposta per il pareggio, mentre il segno 2 è a 2.55. Del resto, considerando solo le partite disputate in trasferta, il Napoli al momento è secondo dietro all'Inter capolista, con 5 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta in 8 gare. Per quanto riguarda i probabili marcatori del match la sfida principale è tra i due bomber Osimhen e Lukaku: il nigeriano è a 2.60, il belga è a quota 3.00.