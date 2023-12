Roma-Napoli si avvicina sempre di più e i giallorossi stanno continuando la loro preparazione ad una partita che può dire tanto sulla propria stagione. La squadra, questa mattina, si è ritrovata per il consueto allenamento a Trigoria. Mourinho ha potuto riabbracciare Bryan Cristante che nella seduta di ieri, invece, era assente per precauzione. Il centrocampista giallorosso sarà a disposizione per il match di sabato. Ancora out Gianluca Mancini. Il centrale difensivo, alle prese con la pubalgia, non si è allenato con il resto dei compagni, continuando a svolgere terapie personalizzate per cercare di recuperare e stringere i denti con il club partenopeo.