Punti pesanti in ottica Champions quelli che saranno in palio domani sera all’Olimpico tra Roma e Napoli. Momento delicato per entrambe, con i giallorossi reduci dal ko di Bologna e gli azzurri dalla pesante eliminazione in Coppa Italia a favore del Frosinone. Sono gli uomini di Mazzarri a partire favoriti tra 2,54 e 2,55 secondo gli esperti di Planetwin365 e Snai, mentre il successo giallorosso, che manca da sette scontri diretti con i partenopei (novembre 2019), si gioca a tra 3,05; il pareggio è fissato a 2,95. Le due squadre condividono il numero di gol fatti, 28, e subiti, 19, testimonianza di una fase offensiva prolifica, ma anche di una tendenza a concedere: ecco che gli analisti di William Hill vedono in leggero vantaggio a 1,80 il segno Goal rispetto a No Goal, in lavagna a 1,90. Tra Under e Over, invece, prevale la prima ipotesi, in quota a 1,70 contro 2,05. Tra i marcatori è sfida aperta tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku, terminali offensivi intorno ai quali si svilupperanno le manovre delle due squadre: il primo, tornato al gol in Serie A nell’ultima uscita contro il Cagliari, cerca continuità, mentre il secondo, out contro il Bologna per squalifica, vuole tornare subito ad incidere. Il nigeriano parte leggermente avanti nelle quote a 2,50, con il belga che insegue a 3.