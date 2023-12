A dirigere il big match della 17a giornata tra Roma e Napoli è Andrea Colombo, assitito dai guardalinee Di Iorio e Tolfo e con il supporto del quarto uomo La Penna. Al Var Irrati, insieme a lui c'è l'Avar Giua.



Di seguito gli episodi dubbi da moviola



38' - Un minuto dopo Cristante stende ancora Kvaratskhelia, Mazzarri vorrebbe l'espulsione per il centrocampista giallorosso ma non ci sono gli estremi. Colombo fischia la punizione senza, giustamente, estrarre cartellini.



37' - Grandi proteste della Roma in occasione del giallo a Cristante per un intervento da dietro su Kvaratskhelia: protesta tutta la panchina giallorossa compreso Mourinho, l'allenatore portoghese viene ammonito prima di chiarirsi sia col georgiano che con Osimhen che era andato a chiedere spiegazioni.



35' - Osimhen finisce a terra in area giallorossa toccandosi il volto, Colombo lascia giustamente proseguire: il contatto con Paredes era un corpo a corpo senza interventi irregolari.



32' - Ammonito Kristensen, ammonizione corretta perché ha alzato il braccio all'altezza del volto di Kvratskhelia.



28' - Duro intervento di Paredes su Juan Jesus, l'arbitro lascia correre per il vantaggio e Mario Rui entra in ritardo su Belotti: Colombo fischia l'intervento del portoghese e ammonisce sia lui che Paredes per il fallo precedente.