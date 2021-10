Roma-Napoli è il primo posticipo che chiude la nona giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18, arbitra Davide Massa di Imperia. Su Calciomercato.com gli episodi da moviola della partita:





ROMA-NAPOLI, ore 18

Arbitro: Massa

Assistenti: Vivenzi-Imperiale

Quarto ufficiale: Irrati

Var: Di Bello

Avar: Valeriani



46' - Abraham alza troppo la gamba e colpisce Zielinski in faccia, rischiando il secondo cartellino giallo.



45' - Contatto tra Mancini e Osimhen, col nigeriano che da terra scalcia in direzione del difensore giallorosso, ma l'arbitro non sanziona il gesto dell'attacante del Napoli.



9' GIALLO PER MOURINHO - Politano punta Vina che lo stende prima dell'area della Roma, il tecnico giallorosso protesta violentemente e Massa l'ammonisce.