Il Giudice Sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha disposto un supplemento di indagine da parte della Procura della Figc sui cori “discriminatori di matrice razziale” rivolti dalla tifoseria della Roma a Victor Osimhen, centravanti di Spalletti (a Trigoria fanno sapere che nessun giocatore del Napoli né nelle interviste né off records, parlando con i calciatori della Roma, ha fatto notare episodi di razzismo), come riporta Il Messaggero, durante l’ultima sfida dell’Olimpico tra la Roma e il Napoli. In particolare, il giudice – tra i vari chiarimenti – ha chiesto di specificare nel dettaglio “durata e dimensione del coro stesso“, confermando che non si è ripetuto successivamente agli annunci, e in considerazione della “collaborazione della Roma“.