La sfida dell'Olimpico tra Roma e Napoli non è soltanto il match di cartello del programma pomeridiano della 29esima giornata di Serie A, o l'ennesimo capitolo del confronto tra le due squadre che negli ultimi anni si sono contese il ruolo di prima antagonista della Juventus. Dopo la brutta sconfitta di Ferrara con la Spal, la squadra di Claudio Ranieri ha la grande occasione di approfittare del ko del Milan di ieri e riportarsi a -1 dalla zona Champions League, mentre Ancelotti cerca il secondo successo consecutivo per blindare il secondo posto.



Ecco alcuni dati statistici sulla partita forniti da Opta:



Dopo tre sfide senza reti contro la Roma, il Napoli ha segnato in tutte le ultime cinque gare di campionato con i giallorossi (2V, 1N, 2P). La Roma ha perso le ultime due gare interne contro il Napoli in Serie A, dopo una serie di quattro successi consecutivi. La Roma ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1V): tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 16 (8V, 6N).

La Roma ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime otto partite casalinghe in Serie A (6V, 2N), con 31 reti totali, una media di 3.9 per incontro.



Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime tre partite di campionato, dopo una serie di cinque gare con la porta inviolata. Il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime cinque trasferte in campionato (3N, 1P), dopo una serie di quattro successi esterni consecutivi. Roma e Lazio sono le due squadre che contano più giocatori (otto) con almeno tre gol in questo campionato; segue il Napoli a quota sette. Nessuna squadra ha subito meno gol (tre) del Napoli nei 15 minuti finali di partita in questo campionato – i partenopei hanno anche segnato 16 gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco, più di chiunque altro in questa Serie A.



L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha segnato sette gol in questo campionato, ma tutti in trasferta: la sua ultima marcatura in casa dei giallorossi risale ad aprile 2018, doppietta contro il Chievo.

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha partecipato a tre reti (un gol, due assist) nell’ultima partita di campionato con la maglia del Napoli: tante partecipazioni quante nelle precedenti nove gare.