Dopo il convulso finale della sfida contro l'Atalanta, il Napoli torna in campo per la prima gara dell'undicesima giornata di Serie A. Alle 15, riflettori accesi sull'Olimpico, dove la Roma di Fonseca ospita i partenopei. I giallorossi, reduci da due vittorie consecutive, vogliono proseguire il buon momento di forma: il tecnico portoghese dovrà fare ancora a meno di Mkhitaryan. In casa Napoli, invece, Ancelotti (in tribuna, ci sarà il fratello Davide) ritrova Manolas, mentre non c'è Allan.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Sono 75 i precedenti tra le due squadre nella Capitale: Roma avanti con 33 vittorie, 29 pareggi e 12 sconfitte. Il Napoli, tuttavia, arriva da tre vittorie di fila: 1-2 nel marzo 2017, 0-1 nell'ottobre 2017, 1-4 lo scorso marzo. Nel computo totale, invece, sono 143 le sfide tra le due squadre: guida la Roma con 51 vittorie, 50 pareggi e 42 sconfitte.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Roma: Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.



Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.