Roma-Napoli, Mancini: "Abbiamo creato tanto", Conte interviene a gamba tesa: "Avrà visto un'altra partita"

Getty Images

, dove la formazione guidata da Claudio Ranieri ha strappato un punto nel finale grazie alla rete del pareggio inflitta da Angelino. Un punto importante per i giallorossi, un’opportunità sprecata per i partenopei che non sfruttano il pari nel derby dell’Inter, prima rivale per lo Scudetto.Nella sua intervista post-partita a DAZN, il difensore della Romaha parlato di "varie occasioni" ottenute dalla sua squadra: "".

, tecnico del Napoli, collegato al contempo con l'emittente in attesa che arrivasse il suo turno per essere intervistato, è intervenuto e, ancor prima di analizzare la partita appena terminata, ha commentato le parole di Mancini: