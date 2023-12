Roma-Napoli è il secondo big match che chiude, sabato 23 dicembre a partire dalle 20.45, il programma della 17esima giornata di Serie A, l'ultima pre-natalizia. La gara del Mapei Stadium sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. José Mourinho non recupera Paulo Dybala, ma riavrà Romelu Lukaku con Belotti che torna in panchina. Duello Spinazzola-Zalewski in fascia mentre Renato Sanches partirà ancora fuori. Walter Mazzarri dopo la deludente eliminazione in Coppa Italia rilancia i titolarissimi con il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia e l'unico dubbio al centro della difesa fra Juan Jesus e Natan.



PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy; Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.